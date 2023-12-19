Правкомиссия одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге

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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила продажу завода Hyundai в Санкт-Петербурге компании "Арт-Финанс". Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Также получено соответствующее одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", – цитирует Мантурова РИА Новости.

Как уточнил глава ведомства, сейчас Hyundai и "Арт-Финанс" уточняют параметры сделки.

"Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время", – уточнил министр.

Он также рассказал, что завод сохранит за собой обязательства по обслуживанию машин, которые находятся в эксплуатации в стране.

19 декабря СМИ сообщали, что компания Hyundai Motor на заседании совета директоров решила продать собственное предприятие, которое находится в Санкт-Петербурге, за 140 тысяч вон (около 10 тысяч рублей). По информации источника, в документе о продаже предусмотрен пункт о праве обратного выкупа.

Предприятие начало работать еще в 2010 году и производило модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Свою деятельность завод приостановил в марте прошлого года.

В июне 2022 года СМИ сообщили, что компания заморозила проект реконструкции завода в Санкт-Петербурге.

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