Мантуров: рестайлинг Aurus запланирован на 2026 и 2030 годы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus на 2026 и 2030 годы. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", видеофрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Согласно информации министра, в 2026 году появится более углубленная измененная конструкция в целом самой платформы, а следующий этап – это 2030 год. Мантуров подчеркнул, что изменения не привязаны к конкретным знаковым датам.

"Мы идем по тому намеченному графику, который изначально был сформирован", – добавил министр.

Ранее Мантуров сообщал, что сборка седанов Aurus Senat началась на производственной площадке в Абу-Даби, где в будущем также будут производиться внедорожники Aurus Komendant. Он указал, что также рассматриваются поставки автомобилей в другие ближневосточные государства.