В ОАЭ стартовала сборка российских автомобилей Aurus

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Сборка люксовых седанов Aurus Senat стартовала на производственной площадке в Абу-Даби. В будущем на ней будут производить внедорожники Aurus Komendant, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Название партера он не стал уточнять. В частности, в ОАЭ планируется открыть салон по продаже и кастомизации российских автомобилей. Кроме того, в будущем рассматриваются поставки машин в другие страны Ближнего Востока.

До этого СМИ сообщили, что компания "Газпром" может купить до 40% автопроизводителя Aurus у его крупнейшего акционера – госинститута ФГУП "НАМИ". По данным изданий, сроки реализации сделки не названы, но, по словам одного из источников, принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято.

Кроме того, стало известно, что отечественный автомобиль Aurus намерены выпускать в электрической версии. Вице-премьер Виктория Абрамченко уточняла, при запуске новой технологии следует сразу же думать о ее утилизации, так как если если нет таких возможностей, тогда надо стремиться их создать.

Ранее сообщалось, что автомобиль "Москвич 6" может появиться в дилерских центрах столицы в октябре-ноябре. Однако реальные сроки сможет обозначить только завод, уточнили в РОАД.

Названы сроки продажи автомобиля "Москвич 6" в России