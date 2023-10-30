"Газпром" может купить долю в производителе автомобилей Aurus – СМИ

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Компания "Газпром" может купить до 40% автопроизводителя Aurus у его крупнейшего акционера – госинститута ФГУП "НАМИ". Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на источники.

По данным издания, сроки реализации сделки не названы, но, по словам одного из источников, принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято.

Другой собеседник "Ведомостей" уточнил, что сделка будет денежной, ведь автопроизводителю необходимы инвестиции для развития своего проекта.

Именно с "НАМИ" начинался проект Aurus в 2013 году. Тогда правительство дало поручение автомоторному институту разработать семейство автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц России. Этот проект получил условное название "Кортеж", на первый его этап выделили 12,4 миллиарда рублей.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев рассказал изданию, что автомобильное производство Aurus убыточно и возможный приход "Газпрома" следовало бы расценивать как прямую финансовую поддержку компании. Он считает, что Aurus был бы рентабельным при продажах от 500 машин в год. Ведь двигатель и коробка передач для них сейчас является мелкосерийной, почти штучной продукцией, подчеркнул он.

По данным о регистрациях транспортных средств, всего с 2019 года на учет в РФ поставили 114 автомобилей Aurus. Из них 31 купили в прошлом году и 54 – в этом году. Включает ли это количество технику, поставляемую в адрес правительства и президентского гаража, неизвестно, отмечает газета.

Владимир Путин не раз пользовался авто этой марки. В сентябре он показал автомобили Aurus из своего кортежа лидеру КНДР Ким Чен Ыну, когда тот приехал в РФ с официальным визитом. В начале апреля он также прокатил на Aurus президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

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