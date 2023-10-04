В Кia не подтвердили сообщения СМИ о закрытии бизнеса в РФ к концу года

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Компания "КИА Россия и СНГ", ее дилерские центры и сервисные зоны продолжают свою работу в стране. Об этом пишет RT со ссылкой на службу поддержки Kia.

Отмечается, что обслуживание автомобилей и выполнение гарантийных обязательств идет по регламенту.

Ранее в СМИ сообщали, что Kia и Hyundai якобы планируют закрыть бизнес в РФ до Нового года. Уточнялось, что на данный момент салоны распродают остатки товаров с наценкой, меняют вывески и ассортимент на китайские марки.

Ранее автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО). Отмечалось, что теперь обслуживать автомобили будут с помощью "накопленного опыта и знаний".

О том, что Mercedes-Benz прекратит поддерживать большую часть своих сервисных программ на территории России, стало известно еще в декабре прошлого года. В "Союзе автосервисов" уточняли, что диагносты потеряют доступ к настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме.

"Актуальный репортаж": концерн Audi подтвердил отключение своих IT-систем для дилеров в РФ