Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения

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Автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей компании и пресс-службу дистрибьютора Mercedes-Benz в РФ "МБ рус".

В компании подтвердили факт отключения и добавили, что в некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам станет причиной роста сроков ремонта. Теперь обслуживать автомобили будут с помощью "накопленного опыта и знаний".

Представители компании заявили, что в связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка у "МБ рус" нет дополнительных возможностей для проверки и осуществления сервисных работ, которые утверждаются для машин этого бренда со стороны завода-изготовителя.

В свою очередь, в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) подчеркнули, что у официальных дилеров есть проблемы с ПО для большинства иностранных марок автомобилей. Сейчас эти неполадки пытаются устранить.

"Несмотря на все сложности, отечественные дилеры продолжат качественно обслуживать автомобили в России", – заявили в РОАД.

О том, что Mercedes-Benz прекратит поддерживать большую часть своих сервисных программ на территории России, стало известно еще в декабре прошлого года. В "Союз автосервисов" уточняли, что диагносты потеряют доступ к настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме.