Завод Volvo в Калуге возобновит работу в 2023 году

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Завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца этого года, а в 2024 году должен выйти на полную мощность. Об этом рассказал на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Владислав Шапша.

"Volvo обрел нового собственника. Документы уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события", – сообщил он.

Как утверждает губернатор Калужской области, в скором времени он должен встретиться с руководством предприятия. После этого Шапша сообщил, что расскажет о дальнейшей деятельности завода.

Ранее сообщалось, что в Москве начали серийную сборку модели автомобиля "Москвич 6". Он будет доступен в трех комплектациях. В настоящее время на заводе "Москвич" было произведено 26 тысяч машин.

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