НАМИ сообщил о переносе производства части компонентов Aurus в дружественные РФ страны

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Производство части компонентов для автомобилей Aurus было перенесено из европейских в дружественные РФ страны. Об этом ТАСС сообщил замдиректора проекта "Единая модульная платформа" (ЕМП) ФГУП "НАМИ" Александр Лебедев.

Однако замдиректора проекта не уточнил, о каких конкретно государствах идет речь. Лебедев добавил, что несмотря на огромное количество заказов, компания сильно ограничена в производственных возможностях в связи с переносом выпуска деталей из одной страны в другую.

"Этот период, он тяжелый, поэтому мы испытываем дефицит компонентов до сих пор. Сейчас он потихонечку снижается", – подчеркнул он, прокомментировав поставленную Владимиром Путиным задачу по пересадке российских чиновников на отечественные авто.

Также он добавил, что локализация производства автомобилей Aurus в России достигает на данный момент порядка 90%. Лебедев объяснил, что изначально эту машину разрабатывали с европейскими, корейскими и иными иностранными партнерами, однако в силу определенных обстоятельств от сотрудничества пришлось отказаться.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что сборка люксовых седанов Aurus Senat стартовала на производственной площадке в Абу-Даби. В будущем на ней будут производить внедорожники Aurus Komendant, уточнил он. Также, по его словам, в будущем рассматриваются поставки машин в другие страны Ближнего Востока.

До этого СМИ сообщили, что компания "Газпром" может купить до 40% автопроизводителя Aurus у его крупнейшего акционера – госинститута ФГУП "НАМИ". По данным изданий, сроки реализации сделки не названы, но, по словам одного из источников, принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято.

