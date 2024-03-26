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26 марта, 16:09

Экономика

"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию новых товарных знаков

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Это следует из данных Роспатента.

Производитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. В пресс-службе "АвтоВАЗа" ТАСС пояснили, что названия могут быть использованы для будущих моделей бренда.

"Это обычная практика – заранее регистрировать "с запасом" новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов", – отметили в пресс-службе.

Ранее завод "Лада Ижевск", который входит в группу "АвтоВАЗ", начал выпуск опытной партии пассажирских универсалов Lada Largus. Всего до мая этого года планируется выпустить около 80 автомобилей, на которых будут отработаны технологические процессы полного цикла производства.

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