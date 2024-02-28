В базе Роспатента появились первые изображения Lada Iskra

Фото: fips.ru

Фотография будущего автомобиля Lada Iskra была добавлена в базу Роспатента сразу после объявления, сделанного главой "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым, о запланированной в ближайшее время премьере данной модели. Об этом сообщает "Газета.ру".

На появившемся в базе фото заметно, что машина в кузове "универсал" стилистически напоминает Lada Vesta. Кроме того, у будущего автомобиля имеются рейлинги, литые колесные диски, повторители поворота в зеркалах заднего вида и антенна в виде акульего плавника на крыше.

По информации Роспатента, одним из авторов проекта стал Стив Маттин, который находился с 2011 по 2020 год в компании на должности директора по дизайну. Благодаря нему был сформирован обновленный фирменный стиль марки с "икс-фейсом", а также сам внешний вид моделей Lada, включая Lada Vesta и XRay.

При этом в пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что уже запустили серийный выпуск Lada Vesta. Данная модель будет оснащена новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Так, автомобиль уже прошел ряд проверок, а электронные системы управления двигателем и трансмиссией были специально откалиброваны под эту модель.

"Новый мотор и автоматическую трансмиссию интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин", – сказано в заявлении.

"АвтоВАЗ" пока не обозначил дату старта продаж, а также сведения о комплектации и стоимость самой модели. Но первая партия двухпедальных машин с новым мотором уже была произведена на заводе в Тольятти.

17 января "АвтоВАЗ" отправил заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Они представлены в одном стиле – в виде буквы X, находящейся в овале. Один вариант сделан в цвете, другой – в черно-белой версии.

До этого "АвтоВАЗ" сообщил о планах поставить в этом году более 100 тысяч машин Lada по госзаказу. Как заявил президент компании, уровень продаж их автомобилей в стране увеличился почти в 2 раза.



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