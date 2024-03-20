"АвтоВАЗ" впервые представит новую модель Lada Iskra на ПМЭФ

Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

"АвтоВАЗ" планирует презентовать новую модель Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

"Уже стало доброй традицией презентовать новые автомобили на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме. Там был в прошлом году презентован автомобиль Aura, прототип автомобиля Aura", – отметил он.

По его словам, площадка форума является самой представительной.

Ранее фотография будущего автомобиля Lada Iskra была добавлена в базу Роспатента.

На снимке заметно, что машина в кузове "универсал" стилистически напоминает Lada Vesta. Кроме того, у будущего автомобиля имеются рейлинги, литые колесные диски, повторители поворота в зеркалах заднего вида и антенна в виде акульего плавника на крыше.



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