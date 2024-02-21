"АвтоВАЗ" запустил производство опытной партии Lada Largus в Ижевске

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"АвтоВАЗ" запустил в производство опытную партию Lada Largus на заводе в Ижевске, суммарно до мая 2024 года будет выпущено около 80 автомобилей. Об этом со ссылкой на сообщение автопроизводителя сообщает ТАСС.

"На предприятии "Лада Ижевск", входящем в группу "АвтоВАЗ", начато производство опытной партии Lada Largus. Первыми пятью автомобилями, которые планируется произвести до конца текущей недели, станут коммерческие фургоны", – заявили в компании.

Президент компании Максим Соколов отметил, что серийное производство Lada Largus начнется в мае 2024 года. Сборка опытной партии позволит отработать технологии производства полного цикла, обучить персонал и валидировать параметры и настройки оборудования.

"АвтоВАЗ" планирует в 2024 году поставить более 100 тысяч автомобилей Lada по государственному заказу. Уровень продаж автомобилей компании в России вырос почти в 2 раза, сообщал Соколов.

До этого стало известно, что "АвтоВАЗ" подпал под санкции США 14 сентября, когда американский Минфин включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. Под ограничения подпали также "Москвич" и автопроизводитель "Соллерс".

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