02:29Экономика
"АвтоВАЗ" запустил производство опытной партии Lada Largus в Ижевске
Фото: ТАСС/Раиса Ибрагимова
"АвтоВАЗ" запустил в производство опытную партию Lada Largus на заводе в Ижевске, суммарно до мая 2024 года будет выпущено около 80 автомобилей. Об этом со ссылкой на сообщение автопроизводителя сообщает ТАСС.
"На предприятии "Лада Ижевск", входящем в группу "АвтоВАЗ", начато производство опытной партии Lada Largus. Первыми пятью автомобилями, которые планируется произвести до конца текущей недели, станут коммерческие фургоны", – заявили в компании.
Президент компании Максим Соколов отметил, что серийное производство Lada Largus начнется в мае 2024 года. Сборка опытной партии позволит отработать технологии производства полного цикла, обучить персонал и валидировать параметры и настройки оборудования.
"АвтоВАЗ" планирует в 2024 году поставить более 100 тысяч автомобилей Lada по государственному заказу. Уровень продаж автомобилей компании в России вырос почти в 2 раза, сообщал Соколов.
До этого стало известно, что "АвтоВАЗ" подпал под санкции США 14 сентября, когда американский Минфин включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. Под ограничения подпали также "Москвич" и автопроизводитель "Соллерс".
Новый "Москвич 6" поступил в продажу в столице
Читайте также
- Внедорожники Lada Niva получат новый двигатель в 2025 году
- Кабмин РФ выделил около 39 млрд руб на разработки отечественных автопроизводителей