"АвтоВАЗ" возобновил выпуск пассажирских универсалов Lada Largus

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Завод "Лада Ижевск", который входит в группу "АвтоВАЗ", начал выпуск опытной партии пассажирских универсалов Lada Largus. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на компанию.

"В дополнение к пассажирским фургонам, которые начали собирать на прошлой неделе, в тестовое производство поступили пассажирские версии Largus", – говорится в сообщении.

Всего до мая этого года планируется выпустить около 80 автомобилей, на которых будут отработаны технологические процессы полного цикла производства.

Ранее президент компании Максим Соколов отметил, что серийное производство Lada Largus начнется в мае 2024 года. Сборка опытной партии позволит отработать технологии производства полного цикла, обучить персонал и валидировать параметры и настройки оборудования.

В феврале "АвтоВАЗ" приступил к выпуску автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности после перехода на альтернативного поставщика. При этом до конца февраля компания встроит эту же функцию для водителя на модель Granta, а для пассажира на переднем кресле – в марте.

Президент компании уточнил, что в марте будет запущено создание модели Vesta с обновленным двигателем Lada 1.8 Evo и автоматической трансмиссией, а в третьем квартале этого года намечено возвращение на Vesta системы ESP.

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