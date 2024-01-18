"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей под новым брендом весной этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Компания "АвтоВАЗ" начнет выпускать автомобили под новым брендом на заводе в Санкт-Петербурге, их продажи стартуют весной 2024 года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал этот новый бренд", – отметил он.

Как подчеркнул президент компании, ранее зарегистрированный товарный знак в виде буквы X станет новым логотипом.

17 января "АвтоВАЗ" подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Они изображены в одном стиле – в виде буквы X, размещенной в овале. Один вариант выполнен в цвете, другой – в черно-белом формате.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщил о планах поставить в 2024 году свыше 100 тысяч автомобилей Lada по государственному заказу. Как уточнил президент компании Максим Соколов, уровень продаж машин компании в России вырос почти в 2 раза.

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