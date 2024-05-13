Собянин сообщил о скором завершении строительства трех станций Троицкой линии

Строительство трех станций новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как пояснил мэр столицы, станция "Новаторская" готова на 84%. Там будет пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Специалисты завершили отделку путевых стен и установили эскалаторы, на данный момент идет облицовка потолка и строятся переходы под Ленинским проспектом.

В свою очередь на "Бачуринской" возвели основные конструкции. Рабочие монтируют освещение платформы, инженерные системы, а также занимаются внутренней отделкой. Готовность станции "Бачуринская" превышает 70%, окончание строительства запланировано на 2024 год.

Кроме того, станция "ЗИЛ" готова на 60%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.