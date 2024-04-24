Не включенные в ЕПД счета за воду теперь можно оплатить на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новая возможность появилась в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru: теперь горожане могут оплачивать счета за воду, не включенные в единый платежный документ (ЕПД). Об этом рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного департамента информационных технологий Владимир Новиков.

Данная возможность актуальна для жителей города, которые заключали прямой договор с АО "Мосводоканал". Ранее подобные счета можно было оплатить только на сайте ресурсоснабжающей компании или с помощью банковских сервисов. Новая услуга доступна для зарегистрированных пользователей mos.ru, обладающих стандартной или полной учетной записью.

Новиков отметил, что специалисты продолжают развивать возможности сервиса "Мои платежи" как на mos.ru, так и в городских мобильных приложениях.

"Теперь горожане, получающие счета за воду отдельно от единого платежного документа, могут оплачивать их вместе с другими услугами, не переходя для этого на сторонние ресурсы. Это делает сервис "Мои платежи" единой точкой оплаты жилищно-коммунальных и бытовых услуг", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Новикова.

Благодаря этому москвичи теперь могут всегда быть в курсе новых счетов за воду, которые были выставлены по прямым договорам, и вовремя их оплачивать.

Для этого необходимо добавить номер абонента АО "Мосводоканал" в свой профиль на mos.ru. Чтобы это сделать, нужно авторизоваться на портале, зайти в личный кабинет, после чего выбрать опцию "Документы и данные" и перейти в раздел "Недвижимость". Здесь необходимо отметить галочкой категорию "Счет за воду не включен в квитанцию ЕПД".

После этого появится раздел "Водоснабжение", где и нужно будет ввести номер абонента. Сразу после дополнения данных новые счета за воду будут отображаться в сервисе "Мои платежи" автоматически.

Горожане также смогут настроить подписку на получение уведомлений о новых счетах. Чтобы это сделать, необходимо в личном кабинете выбрать опцию "Профиль" и перейти в подраздел "Настройка подписок". После этого в нужных категориях раздела можно отметить галочкой удобную для себя форму получения уведомлений.

Ознакомиться с информацией обо всех оплаченных счетах, в том числе за воду, можно в разделе "История платежей" сервиса "Мои платежи".

Ранее сообщалось, что столичные водители около 9 миллионов раз скачали приложение "Парковки России" с 2019 года. Пять лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами "Миллион призов", возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.

До этого стало известно, что жители Москвы смогут забронировать специальные пикниковые зоны в городских парках при помощи специального сервиса на странице Мосгорпарка.