Более 250 тысяч москвичей проголосовали за самые красивые новые станции метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В проекте "Активный гражданин" продолжается голосование, посвященное архитектуре и дизайну новых станций столичного метро. На сегодняшний день уже проголосовали более 250 тысяч москвичей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники голосования отвечают на четыре вопроса, выбирая лучшие станции метро, которые открылись в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах. Всего выбрать можно из более 40 вариантов, включая станции Большой кольцевой линии.

Среди станций, запущенных в 2019 году, сейчас лидируют "Филатов Луг" и "Ольховая" Сокольнической линии метро и "Косино" Некрасовской линий. Фаворитами 2020 года пока являются станции "Электрозаводская" БКЛ, а также "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии.

В рейтинге за 2021 год лидируют станции "Мичуринский проспект", "Аминьевская" и "Новаторская" БКЛ, а за 2023 год – "Нагатинский Затон" и "Сокольники" Большой кольцевой и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линий метрополитена.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что почти семь миллионов человек присоединились к проекту "Активный гражданин" с момента его создания. На платформе прошло более 6,5 тысячи голосований, в ходе которых участники выразили свое мнение более 250 миллионов раз.

Благодаря проекту в 10 тысячах московских дворах высадили более одного миллиона деревьев и кустарников. Москвичи также выбрали проекты благоустройства трех тысяч дворовых территорий, скверов и различных общественных пространств.

Пользователям платформы доступный сервисы "Город идей", "Электронный дом", "Город заданий" и другие.