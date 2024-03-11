Городские вокзалы Тестовская и Кутузовская достроят в 2024 году

В 2024 году в столице планируют активно развивать МЦД-4. Так, будут достроены городские вокзалы Тестовская и Кутузовская. А в 2025 году на D4 обновят поезда.

Тем временем за полгода работы четвертого диаметра москвичи совершили по нему 34 миллиона поездок. Такая востребованность наземного метро обусловлена сокращением времени в пути до 40%, а также наличием удобных пересадок на МЦК, метро и другие диаметры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.