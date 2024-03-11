11 марта, 09:30Мэр Москвы
В "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро – Собянин
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
На сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за самые красивые станции Московского метрополитена, появившиеся за последние пять лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"Каждая создана в уникальном дизайне", – обратил внимание мэр.
В частности, оформление станции "Нагатинский Затон" связано с Москвой-рекой, дизайн "Аэропорта Внуково" выполнен в стиле гражданской авиации, а "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) построена с отсылкой к истории метростроения в Москве.
Всего же с 2011 года в Москве открылись 83 новые станции метро, заключил Собянин.
Ранее Собянин рассказал, что в 2023 году москвичи чаще пользовались городским транспортом, чем в 2022-м. Число поездок выросло на 230 миллионов, а на личных автомобилях сократилось на 4%. По словам мэра, самый большой рост числа пассажиров был отмечен в трамваях.
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