Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4 – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пассажиры совершили свыше 34 миллионов поездок за полгода работы МЦД-4. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что четвертый диаметр объединил Нижегородское и Калужское направления Московской железной дороги. По его словам, для запуска D4 были проведены масштабные работы.

Специалисты построили новые пути и московские городские вокзалы на соединительной ветви, возвели новую пассажирскую инфраструктуру на Площади трех вокзалов, Курской, Марьиной Роще, модернизировали существующие станции, уточнил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что рядом со станциями рабочие улучшают парковочные пространства, пешеходные подходы, маршруты наземного городского транспорта и другое. По его данным, самыми популярными станциями стали Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

Мэр добавил, что диаметры были нужны не только столице, но и Подмосковью. В этом году планируется завершить формирование московских городских вокзалов Кутузовская и Тестовская, а до конца 2025 года – полностью обновить подвижной состав на D4.

Ранее Собянин заметил, что в 2023 году москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом. По сравнению с 2022 годом число поездок выросло на 230 миллионов, а поездки на личных автомобилях сократились на 4%.

До этого сообщалось, что МЦД каждый день перевозит более 1,3 миллиона человек. Диаметры разгружают московские дороги, снижают пассажиропоток в метрополитене, улучшают связанность Москвы и Подмосковья.

Специалисты обустроили зоны отдыха возле станций МЦД в Москве