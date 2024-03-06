Свыше 500 бутонов роз украсили потолочный свод на станции метро "Трубная" к 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Цветочные композиции украсили к Международному женскому дню потолочный свод на станции метро "Трубная" и аванзал на "Курской". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Потолок оформили более 500 бутонов красных роз. Специальную цветочную фотозону разместили в аванзале на "Курской", – сказал он.

По словам вице-мэра, в течение всего дня на площадках проекта "Музыка в метро" будут выступать артисты с праздничным репертуаром.

Вместе с тем в честь 8 Марта женщины смогут бесплатно постить выставки Музея транспорта Москвы "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ и "Куплю гараж" в Музее Москвы.

Дептранс, помимо прочего, подготовил цветущие фотозоны и красочную инсталляцию в честь предстоящего праздника. Объекты можно найти на первом этаже в зданиях Северного и Южного речных вокзалов, а также на главной площади справа от входа на Северный речной вокзал.

К 8 Марта в столичных теплицах вырастили более 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 400 тысяч горшечных растений. Среди них есть гортензия, примула, крокусы, гиацинты, пеларгония, нарциссы и цикламен.

Цветочная ярмарка открылась в ГУМе