Женщины смогут бесплатно посетить катки в московских парках 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Женщины всех возрастов смогут бесплатно посетить катки в московских парках 8 Марта, сообщает пресс-служба департамента культуры.

Акция будет действовать в 39 парках, причем аренда коньков также будет бесплатной. Среди них – ледовые площадки в парках "Дубки", "Красная Пресня", "Сокольники", Таганском парке, парке "Ходынское Поле", парке Дружбы, Парке Горького, парке 50-летия Октября и других.

Кроме того, виновницам праздника вручат в парках цветы. Горожанок ждут концерты, кинопоказы, экскурсии, посвященные судьбам выдающихся женщин прошлого, фотовыставки под открытым небом и многое другое.

Также для них пройдут бесплатные выставки в Музее Москвы, его филиалах и в Музее Тропинина.

Ранее сообщалось, что 8 Марта в Москве пройдет традиционная акция "Вам, любимые". Свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений поздравят женщин и подарят им около 150 тысяч цветов.

Сергей Собянин, в свою очередь, напомнил, что парковка в Москве будет бесплатной в пятницу и субботу, 8 и 9 марта, в честь Международного женского дня. Это коснется всех без исключения улиц.

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