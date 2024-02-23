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Новости

23 февраля, 16:30

В мире

Новости мира: фермеры приехали на протест в центр Парижа

Новости мира: фермеры приехали на протест в центр Парижа

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Полсотни фермеров на тракторах приехали в центр Парижа. На технике установлены французские флаги и плакаты с надписями "Остановите бесконтрольный импорт". Марш протеста сопровождается взрывами петард. Еврокомиссия разрешила беспошлинный ввоз украинской агропродукции, это обрушило цены по всему Евросоюзу. Свою акцию фермеры проводят в канун международного сельскохозяйственного форума.

В Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим в 14-этажном жилом комплексе. Дом полностью уничтожил пожар. Спасатели пока не могут войти в многоэтажку из-за угрозы обрушения, поэтому тела ищут с помощью беспилотников.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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