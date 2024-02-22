Новости мира: протесты испанских фермеров парализовали движение в Мадриде

Протесты испанских фермеров парализовали движение в Мадриде. В испанскую столицу въехали несколько сотен тракторов и парализовали движение в центре. Несмотря на все попытки полиции, сдержать фермеров не вышло. Протестующие прорвались через кордоны и заблокировали здание Минсельхоза. Аграрии Испании требуют закрыть границу для украинского продовольствия.

В Индии более 10 тысяч фермеров предприняли попытку пройти маршем. В Дели они приехали к месту сбора на тракторах, укрепив технику листами железа и решетками для тарана заграждений. Однако полиция применила водометы и слезоточивый газ. Число жертв столкновений выросло до шести. Фермеры требуют от властей выкупать их сельхозпродукцию по заранее объявленной цене.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс едва не погиб во время военных учений. Межконтинентальная баллистическая ракета должна была пролететь шесть тысяч километров, но при взлете дала осечку, завертелась на месте и чуть не попала обратно в атомную подлодку. В Минобороны Великобритании объяснили случившееся аномалией.

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