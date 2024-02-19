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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается втянуть европейские страны в масштабную войну с Россией. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Таким образом политик прокомментировал слова фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что для Евросоюза не осталось "серых зон" в украинском кризисе. Кроме того, глава ЕК назвала конфликт в Восточной Европе частью "глобальной борьбы между демократиями и автократиями".

По словам Филиппо, американские политики использовали точно такие же "карикатурные" фразы о борьбе "добра против зла" для того, чтобы оправдать собственные войны на Ближнем Востоке. Сама фон дер Ляйен при этом мнит себя главнокомандующей ЕС, считает политик.

Он призвал немедленно отстранить главу Еврокомиссии от власти и расформировать Евросоюз.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что французский президент Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с РФ. Так политик отреагировал на заявление Макрона о том, что Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Евросоюза.

Генерал ВС Франции в отставке Жан-Бернар Пинатель назвал чушью заявления Запада о планах России напасть на Европу. Он подчеркнул, что российская сторона проводит спецоперацию на Украине исключительно для защиты собственных исторических земель.