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Макрон обвинил Россию в агрессивном поведении в отношении Европы
Фото: 123RF/palinchak
Французский лидер Эммануэль Макрон назвал агрессивным поведение РФ в отношении Европы. Об этом заявил на пресс-конференции после подписания соглашения о гарантиях безопасности для Киева с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.
По словам Макрона, в последние месяцы по всей территории Европы начали происходить операции по дезинформации и манипулированию информацией. Кроме того, участились случаи кибератак, которые, в свою очередь, стали более систематизированными и усиленными.
Глава Франции утверждает, что подобное изменение позиции "четко показывает желание агрессии Москвы в отношении европейских стран".
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности. В рамках этого соглашения французская сторона предоставит Украине в этом году дополнительную военную помощь на сумму в 3 миллиарда евро.
До этого лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что французский президент провоцирует ядерную войну с РФ. Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление Макрона, что Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Евросоюза.
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