МИД РФ заявил о готовности к диалогу с Францией, несмотря на кризис в отношениях

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Россия готова к диалогу с Францией относительно урегулирования на Украине и других проблем с учетом интересов РФ, несмотря на то, что отношения между странами находятся в глубоком кризисе. Об этом сообщили в МИД России.

МИД отмечает, что власти Франции занимают открыто враждебную позицию в отношении России, и руководствуясь идеей нанести РФ "стратегическое поражение", навредили выстроенному сотрудничеству между странами.

"Очевидно, что сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причем не по российской инициативе", – заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Москва готова откликнуться на любые жизнеспособные и конструктивные инициативы Франции по Украине с учетом новых политико-правовых реалий. Там также подчеркнули, что РФ всегда оставалась открытой к диалогу со всеми зарубежными собеседниками из числа недружественных стран, включая Францию, однако, с учетом интересов России.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал не дать России победить на Украине. По его словам, такой исход, как несоблюдение правил международного порядка невозможен для стран Прибалтики. Французам заявление своего лидера не понравилось, и в Сети они написали, что нужно стремиться к миру на Украине, а не разжигать конфликт.

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