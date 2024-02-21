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21 февраля, 17:30

В мире

Новости мира: протестующие фермеры выдвинулись к зданию Минсельхоза в Испании

Новости мира: протестующие фермеры выдвинулись к зданию Минсельхоза в Испании

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Протест фермеров частично парализовал центр Мадрида. Туда съехались колонны из нескольких сотен тракторов в рамках крупнейшей в Испании акции протеста. Конечная точка сбора – здание Минсельхоза. Аграрии требуют от властей принять меры для защиты от дешевой иностранной продукции.

Тем временем в Греции идет бунт аграриев. Они съехались в Афины со всей страны и заблокировали центральную площадь тракторами. В массовом митинге участвуют около 10 тысяч аграриев. Они недовольны отсутствием господдержки и поставками в страну дешевых продуктов с Украины.

В свою очередь, испанская полиция ищет мужчину, который вылил 60 тысяч литров дорогого вина на заводе. Ущерб в компании оценили в два миллиона евро. Неизвестный, надев на голову капюшон, проник на склад винодельни рано утром в выходной день и открыл краны на бочках с дорогим алкоголем.

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