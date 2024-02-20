Новости мира: акция протеста началась в Лондоне из-за апелляции Джулиана Ассанжа

В Лондоне перед Верховным судом началась акция протеста. Во вторник, 20 февраля, британские судьи рассматривают последнюю апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на решение об экстрадиции в США, где его обвинили в шпионаже. Журналисту грозит 175 лет тюрьмы за раскрытие секретной информации. Если апелляция не будет успешной, единственной возможностью избежать экстрадиции для Ассанжа станет обращение в Европейский суд по правам человека.

Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, новый мир с БРИКС приходит на смену старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства. С 2024 года к организации уже присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В январе ведущие мировые СМИ заявили о том, что экономическая мощь БРИКС становится угрозой Западу.

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от Владимира Путина автомобиль российского производства Aurus. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский лидер показывал Ким Чен Ыну эту машину в сентябре 2023 года, когда тот приехал на космодром Восточный. Именно на Aurus" Путин прибыл к месту встречи.

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