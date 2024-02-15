15 февраля, 11:45Общество
Новости мира: полицейские задержали 40 протестующих фермеров в Испании
Не менее 40 фермеров задержала полиция в Испании. Все они были участниками протестов, которые продолжаются в стране больше недели. Демонстранты на тракторах перекрывают трассы, чтобы привлечь внимание к аграрному кризису. Несколько участков удалось разблокировать, но перекрытой остается дорога, ведущая в крупный порт.
Кроме того, в испанских пограничных регионах с Францией зафиксировали вспышки радиационного фона, превышающие норму в десятки раз. Эксперты винят французскую АЭС "Шинон", где накануне произошли пожар и утечка отходов. Угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.