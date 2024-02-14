Путин положительно оценил то, что на Западе посмотрели его интервью журналисту Карлсону

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Владимир Путин положительно оценил тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в телеграм-канале Кремля.

"Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю", – отметил Путин.

Российский президент также выразил благодарность Карлсону за его роль посредника в разговоре между Москвой и западными странами, особенно в условиях отсутствия прямого диалога между государствами на сегодняшний день.

Вместе с тем Владимир Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом. По словам президента, он готовился отвечать на острые вопросы, заданные в агрессивной манере, однако Карлсон выбрал тактику "внимательного слушателя". Именно поэтому он является опасным человеком, добавил Путин.

Президент РФ также заявил, что не ему судить о содержательности своего интервью Карлсону.

"Это зрители, слушатели и, может быть, читатели полученного материала – они должны сделать свой вывод", – подчеркнул он.

Путин поделился, что после интервью с Карлсоном он поговорил с журналистом на тему так называемых еврейских погромов, которые являются одним из факторов "демонизации России". Глава государства напомнил, что эту тему неоднократно поднимал в своих выступлениях, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, журналист записал интервью с Путиным во вторник, 6 февраля. Уже 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России на своем сайте.

Позже Песков сообщил, что рейтинги интервью Путина Карлсону побили всевозможные рекорды. По его словам, обновляющийся постоянно рейтинг интервью демонстрирует то, что задача быть услышанным на Западе успешно достигнута.

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