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Украина не сможет победить в конфликте с Россией даже при поддержке стран Запада. С таким заявлением выступил журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

По его словам, украинские войска даже при поддержке в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских солдат из районов восточной Украины.

Карлсон добавил, что продолжение поддержки Украины со стороны Запада принесет еще больше погибших в рядах ВСУ, а также скажется на дальнейшей деградации западной экономики.

Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, журналист записал интервью с Путиным во вторник, 6 февраля. Уже 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России на своем сайте.

В ходе беседы Путин заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. Он также подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине пока не достигнуты, так как одной из них является денацификация.

Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам