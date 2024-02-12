Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США – Карлсон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва производит более приятное впечатление, чем города США. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон.

"Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13-миллионным населением, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел", – цитирует его ТАСС.

По словам журналиста, столица России оказалась намного чище, безопаснее и красивее. Ее архитектура, еда и услуги лучше, чем в США, указал он. Также Карлсон обратил внимание на Московский метрополитен.

"Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства", – подчеркнул журналист.

При этом он добавил, что планирует остаться жить в Соединенных Штатах.

Бывший ведущий Fox News, который был уволен из редакции со скандалом, был замечен в РФ 3 февраля. Его приезд в Москву вызвал в российских и американских СМИ всплеск сообщений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон записал интервью с Путиным во вторник, 6 февраля. Уже 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России на своем сайте. Позднее полный текст интервью был размещен на сайте Кремля.

8 февраля стало известно, что американский журналист покинул территорию России. Очевидцы заявили, что Карлсон улетел из российской столицы ночным рейсом Москва – Белград.

Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам