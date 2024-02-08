Журналист Такер Карлсон покинул Россию

Фото: телеграм-канал Mash

Американский журналист Такер Карлсон, который взял у Владимира Путина интервью, покинул территорию России ночью 8 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментаторов соцсетей.

Очевидцы заявили, что Карлсон улетел из российской столицы ночным рейсом Москва – Белград.

Также съемочная команда журналиста выселилась из московского отеля.

Бывший ведущий Fox News, который был уволен из редакции со скандалом, был замечен в РФ еще 3 февраля. Его приезд в Москву вызвал в российских и американских СМИ всплеск сообщений. Журналисты писали, что Карлсон может взять интервью у президента РФ.

Карлсон не комментировал информацию о том, что он проинтервьюирует Путина. Однако позже он подтвердил это, подчеркнув, что американцы не знают, что в действительности происходит в России.

Лишь накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что интервью с Путиным было записано во вторник, 6 февраля. Со слов Карлсона, оригинальное видео будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Журналист известен как один из самых популярных сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Карлсон выступал против передачи США оружия на Украину, однако и не одобрял начало Россией спецоперации. Также он критиковал миграционную политику Вашингтона.

Американский журналист Такер Карлсон прогулялся по Москве