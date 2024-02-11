Песков назвал задачу Путина быть услышанным на Западе достигнутой

Фото: kremlin.ru

Рейтинги интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону побили всевозможные рекорды. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, обновляющийся постоянно рейтинг интервью Путина демонстрирует то, что задача быть услышанным на Западе успешно достигнута.

"Те цифры, которые мы видим сейчас, превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, значительно превышают", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков считает, что Путин является одним из главных лидеров во всем международном пространстве, а его авторитет и опыт в мире колоссален. При этом официальный представитель Кремля уточнил, что аудитория на Западе у российского президента очень большая, однако она не является его поклонником и больше нацелена на демонизацию его личности.

"Но в мировом большинстве – то есть это все, что не является "золотым миллиардом", – там совсем другое отношение к нашему президенту", – подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин в своем интервью пытался послать месседж не только США, но и всему международному сообществу, который не все хотят услышать.

"Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным, и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев", – заявил Песков, добавив, что несмотря на подобные попытки американцев, это все равно происходит.

Также официальный представитель Кремля сообщил, что западные журналисты уже два года просят об интервью с российским лидером, однако власти РФ не видят смысла разговаривать с ними, так как эти вещатели не пытаются давать сбалансированную информацию. В этом плане, как утверждает Песков, Карлсон отличается от всех остальных.

Интервью президента РФ американскому журналисту было записано 6 февраля. Сам Карлсон опубликовал беседу с Путиным в 2 часа ночи 9 февраля по московскому времени, а уже утром текст разговора выложили на сайте Кремля.

Продолжительность разговора составляла около 2 часов 7 минут. Во время беседы Путин ответил на 60 вопросов журналиста, включая острые темы. За 14 часов с момента публикации в Сети поста с интервью в соцсети X набрала более 100 миллионов просмотров, а видео на YouTube – 5 миллионов просмотров.



Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам