Посол в Канаде заявил, что интервью Путина вызвало восторг среди обычных канадцев

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Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало восторг у простых жителей Канады. Об этом посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал в интервью радио КП.

По его словам, это можно понять, посмотрев канадские соцсети. При этом государственные СМИ проигнорировали интервью, отметил посол.

Степанов объяснил, что подобный расклад является показательным для всех, потому что никто не хочет слышать правду. Он признался, что сам по образованию журналист и понимает, как выстраиваются эти "ментальные войны" в современном мире.

"Удивляться нечему. Но главное, что до простых канадцев все сигналы, которые подавал наш президент, дошли", – заключил дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что рейтинги интервью Путина Карлсону побили всевозможные рекорды. По его словам, обновляющийся постоянно рейтинг интервью демонстрирует то, что задача быть услышанным на Западе успешно достигнута.

Интервью Карлсона с Путиным было опубликовано на сайте журналиста 9 февраля. Позднее оно появилось на сайте Кремля.

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов