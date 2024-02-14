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Новости

Новости

14 февраля, 15:45

В мире

Испанские демонстранты перекрыли проезд в порт Террагоны тысячам грузовиков

Испанские демонстранты перекрыли проезд в порт Террагоны тысячам грузовиков

Новости мира: испанские фермеры начали блокировать порт Террагоны

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Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода на юго-западе Ирана

Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода на юго-западе Ирана

Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода в Иране

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Масштабная забастовка проходит на дорогах Испании. Протестующие на тракторах блокируют проезд, пытаясь привлечь внимание к кризису в аграрной сфере.
Демонстранты не пустили тысячи грузовиков в порт Террагоны. На проезжую часть одной из магистралей бастующие опрокинули марокканские помидоры. Подобные акции проходят по всей стране уже больше недели.

Тем временем бастуют и жители Индии. Тысячи тракторов направились в сторону Нью-Дели. Работники сельскохозяйственного сектора требуют поддержки от государства. По некоторым данным, власти к диалогу пока не готовы.

Кроме того, на юго-западе Ирана случилось крупное ЧП – на главном газопроводе произошел взрыв. Начался сильный пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Подачу газа по магистрали, которая питала несколько районов, временно прекратили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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