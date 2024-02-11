Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после новости о болезни

Фото: Yoan Valat, Pool via AP

Король Великобритании Карл III впервые вышел к публике после того, как Букингемский дворец сообщил, что у него диагностирован рак. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Издание сообщает, что король посетил службу в церкви святой Марии Магдалины в Садрингеме, на западе графства Норфолк. Отмечается, что монарх пребывал в добром расположении духа и улыбался.

На опубликованных кадрах, видно, как король вместе со своей супругой Камиллой идет к церкви, при этом он опирается на зонт.

В начале февраля стало известно, что у короля Карла III онкологическое заболевание, которое было обнаружено в ходе медицинских обследований по лечению увеличенной простаты. Сообщается, что король уже приступил к лечению. На период курса по восстановлению медики посоветовали Карлу III отложить публичные мероприятия, однако монарх настоял на продолжении работы и исполнении своих государственных обязанностей.