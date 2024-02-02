Сербия потребовала созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово

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Президент Сербии Александр Вучич попросил организовать срочное заседание Совбеза ООН в связи с новыми провокациями со стороны властей Косово и Метохии. Соответствующие письма он направил также представителям Евросоюза (ЕС) и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного государства Альбина Курти, передает ТАСС.

По словам Вучича, содержание этих писем является самым длинным из тех, что он подписывал, находясь на должности главы Сербии.

"Косово и Метохия в соответствии с Уставом ООН, в соответствии с Конституцией Республики Сербия является частью нашей страны, и для нас так будет всегда", – подытожил он.

Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря. Оппозиционеры пытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ на новую попытку полиция применила слезоточивый газ.

В ходе беспорядков двое полицейских получили травмы, всего задержали порядка 35 участников митинга. Также из-за действий протестующих было повреждено историческое здание городской администрации.

В своем обращении к гражданам Вучич сказал, что в стране нет революции. Кроме того, он поблагодарил иностранные службы за заранее предоставленную информацию о попытке протестов.



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