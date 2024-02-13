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13 февраля, 11:30

В мире

Косовские сербы вышли на протесты из-за смены валюты

Косовские сербы вышли на протесты из-за смены валюты

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На массовый протест вышли сербы в Косове. Поводом стало решение властей перевести самопровозглашенную республику с динара на евро. Люди вышли на улицы Косовска-Митровицы с плакатами и лозунгами. Местные жители говорят, что из-за смены валюты они могут потерять все накопления и пособия.

Тем временем демонстранты заполонили и улицы Нью-Йорка. Люди требуют немедленно остановить агрессию Израиля в Рафахе, где за последние дни погибли и пострадали сотни мирных жителей. В противном случае протестующие грозятся затопить Манхэттен.

Кроме того, в сети появились кадры момента крушения частного реактивного самолета во Флориде. После того как у бизнес-джета отказали двигатели, пилот попытался совершить посадку на трассе, но задел проезжающий автомобиль, из-за чего воздушное судно рухнуло и загорелось. Члены экипажа погибли, трое пассажиров выжили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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