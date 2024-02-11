Жители Молдавии присоединились к протестам фермеров из европейских стран

Молдавские фермеры присоединились к протестам коллег из других европейских стран. Накануне они на полчаса заблокировали дорогу на границе в Румынией.

Демонстранты пригнали более 30 тракторов. Они требуют господдержки сельского хозяйства.

Как только начались протесты, молдавская полиция стала массово штрафовать руководителей сельхозпредприятий. Фермеры назвали эти действия давлением на протестующих.

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