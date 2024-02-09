Россиянам назвали популярные туристические направления на 23 февраля и 8 Марта

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Самыми популярными туристическими направлениями на 23 февраля стали Дубай (9,9% от всех зарубежных заказов), Бангкок (8,4%), Денпасар (7%), Пхукет (6,3%) и Стамбул (5%), а на 8 Марта – Пхукет (8,2%), Сеул (6,5%), Токио (6,3%), Дубай (6%) и Бангкок (5,3%). Об этом RT заявила руководитель пресс-службы одного из сервисов для планирования путешествий Елена Шелехова.

По ее словам, эта информация исходит из данных авиабронирований на выходные, приуроченные к праздникам.

Как рассказали аналитики, среди направлений внутри России в пятерку и на февральские, и на мартовские выходные вошли Москва (доля авиазаказов составила 17,9%), Сочи (15,9%), Санкт-Петербург (8%), Калининград (7,4%) и Минеральные Воды (4,9%).

В сервисе уточнили, что топ туристических направлений по сравнению с прошлогодними праздниками не изменился, кроме того, в этом году больше россиян стали заранее планировать свой отпуск.

Также эксперты предоставили данные авиабронирований за 2019 год, согласно которым в период выходных ко Дню защитника Отечества самыми популярными городами РФ были Москва (41,7%), Санкт-Петербург (9,9%), Ростов-на-Дону (7,3%), Екатеринбург (4,9%) и Краснодар (4,6%), а за рубежом чаще всего летали в Минск (35,2%), Хельсинки (6,2%), Ригу (4,8%), Прагу (4,1%) и Кишинев (2,8%).

На праздничные выходные к 8 Марта, уточнили специалисты, в 2019 году наибольшим спросом пользовались Москва (37,8%), Санкт-Петербург (11,9%), Сочи (5,6%), Ростов-на-Дону (4,8%) и Екатеринбург (4,4%), а за границей – Минск (6,6%), Стамбул (6,4%), Прага (5,6%), Тбилиси (5%) и Париж (4,8%).

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев отметил, что на данный момент наиболее популярны с захватом 23 февраля и 8 Марта пляжные направления – Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. По его мнению, среди российских направлений спросом пользуется Санкт-Петербург, также популярность сохраняют Красная Поляна, Имеретинский, Калининград и Адлер.

В Anex Tour же заявили, что глубина бронирований в 2024 году стала больше, чем год назад, а продолжительность сохранилась на прежнем уровне. Также там отметили активный спрос на поездки в Краснодарский край, Ленинградскую и Калининградскую области в период праздничных выходных.

В Tez Tour изданию рассказали, что на 23 февраля и 8 Марта лидерами продаж стали Таиланд и ОАЭ – они занимают первое и второе места соответственно. Там уточнили, что если рассматривать бронирования на День защитника Отечества, то третье, четвертое и пятое места занимают Мальдивы, Китай и Шри-Ланка соответственно. Что касается поездок на Международный женский день, то третье, четвертое и пятое места занимают Китай, Турция и Мальдивы соответственно.

По сравнению с 2023 годом Таиланд и ОАЭ занимают те же лидирующие позиции, также растет спрос на Китай – он сейчас входит в топ-5 стран по продажам, резюмировали в компании.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь сообщала, что самыми распространенными среди туристов весенними направлениями в РФ станут Сочи, Калининград и Казань. Еще она предложила рассмотреть поездки на границу – ОАЭ, Египет, Турцию и Таиланд.

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