Турпотенциал России будет продвигаться в пяти странах в 2024 году

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Концепцию продвижения туристического потенциала РФ на иностранных рынках представили на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Согласно ей, в текущем году приоритет будет отдан Китаю, Индии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что работу по продвижению въездного туризма в Россию ведет Центр стратегических разработок (ЦСР) по поручению Минэкономразвития. Также организация разработала концепцию турпотенциала и продолжит заниматься привлечением к ней инвесторов и экспертов.

Гендиректор фонда ЦСР Павел Смелов во время панельной дискуссии на Дне туризма в рамках выставки "Россия" заявил, что в этому году внимание будет уделено пяти странам. Ожидается, что к 2030 году итогом реализации представленной концепции станет ежегодный приток в 16 миллионов иностранных туристов, указал он.

Смелов отметил, что зарубежному туристу знакомы две столицы России – Москва и Санкт-Петербург, но сейчас планируется распространить позитивную тенденцию на другие российские регионы, чтобы открыть для иностранца "великую, интересную, комфортную и гостеприимную Россию", добавил специалист.

Гендиректор фонда ЦСР уточнил, что необходимо сформировать целостный образ РФ, разработать единый визуальный код присутствия за границей, а также активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах.

Ранее в погранслужбе ФСБ рассказали, что количество поездок иностранных туристов в РФ в прошлом году увеличилось на 18,6% по сравнению с 2022 годом. Согласно данным ведомства, всего туристы посетили Россию 670,7 тысячи раз, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

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