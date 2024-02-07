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07 февраля, 14:45

В мире

Новости мира: фермеры перекрыли движение по 14 магистралям в Испании

Новости мира: фермеры перекрыли движение по 14 магистралям в Испании

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Протесты в Европе дошли и до Испании. Фермеры перекрывают движение по крупным дорогам. В настоящее время заблокировано как минимум 14 магистралей. Протестующие жгут покрышки и требуют улучшения условий труда. Правительство Испании уже пошло на некоторые уступки. В частности, власти пообещали фермерам выделить почти 270 миллионов евро в качестве дополнительной госпомощи.

На северо-востоке Турции сильные ливни вызвали наводнение. Затопило подвалы и первые этажи некоторых зданий, сообщают местные СМИ. В одном из городов вода полностью скрыла припаркованные на улице автомобили. Несколько людей оказались заперты в мечети – их эвакуировали с помощью строительной техники через окно.

Компания Boston Dynamics показала новую способность робота Atlas. Теперь он может распаковывать и перекладывать автомобильные амортизаторы. В настоящий момент Atlas – это только исследовательский проект, но в будущем его планируют применять в автомобильном производстве.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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