В Эквадоре прокомментировали запрет на ввоз бананов в РФ

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Эквадор готовит технический фитосанитарный ответ Россельхознадзору по ограничению ввоза бананов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричарда Саласара.

По его словам, ассоциация получила официальное уведомление 5 февраля. Саласар надеется, что ответ будет поддержан и ситуация разрешится.

Ранее в России установили частичный запрет на импорт эквадорских бананов. Россельхознадзор нашел в них опасного паразита – муху-горбатку. Ведомство попросило министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства Франклина Данило Паласиоса Маркеса приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Позднее стало известно, что вместо бананов из Эквадора в московских магазинах появятся фрукты из Гватемалы, Филиппин, Колумбии и Кении.

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