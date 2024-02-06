"Предотвратить слухи": что известно о состоянии заболевшего раком Карла III

Королю Великобритании Карлу III диагностировали онкологию. Конкретный вид заболевания в заявлении Букингемского дворца не упоминается. Но, по данным СМИ, это не рак простаты, из-за проблем с которой монарха ранее госпитализировали. Глава государства уже приступил к лечению и временно отложил участие в публичных мероприятиях. Рассказываем, что известно о состоянии Карла III.



"Еще один повод для беспокойства"

Фото: AP Photo/Alastair Grant

В конце января этого года 75-летнего британского короля Карла III доставили на лечение в одну из лондонских больниц. В Букингемском дворце сообщили, что госпитализация плановая и потребовалась для проведения монарху операции из-за увеличения простаты. Отмечалось, что новообразование является доброкачественным, а процедура – корректирующей. Вскоре короля выписали, однако после вмешательства он перенес публичные мероприятия для того, чтобы "дать себе время для приватного восстановления". Вместе с тем в начале февраля стало известно, что главе государства диагностировали рак.

"Во время недавней госпитализации короля при проведении медицинской процедуры в связи с доброкачественным увеличением простаты был выявлен еще один повод для беспокойства. Последующие диагностические процедуры подтвердили наличие одной из форм онкологического заболевания", – сообщили в Букингемском дворце, отметив, что монарх уже приступил к лечению.





из заявления Букингемского дворца Его Величество решил раскрыть свой диагноз, чтобы предотвратить возможные слухи, поскольку надеется, что это поможет общественности лучше понять тех, кто страдает раковыми заболеваниями в разных регионах мира.

Конкретный вид онкологии не уточняется. Но, как выяснили британские журналисты, это не рак простаты. По данным СМИ, монарх будет лечиться амбулаторно в Лондоне. На этот период медики рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей. "В течение этого времени Его Величество продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме", – пояснили во дворце.

Супруга монарха – королева Камилла не станет пересматривать свою программу участия в публичных мероприятиях. При этом, по данным газеты The Times, исполнение части обязанностей, требовавших от Карла III выхода в свет, переложат на принца Уэльского Уильяма – наследника трона. Отмечается, что он собирался уйти в небольшой "отпуск", чтобы ухаживать за своей женой принцессой Уэльской Кейт. Она тоже недавно перенесла плановую операцию – на брюшной полости. Однако теперь Уильяму придется не только досрочно вернуться к исполнению своих, но еще и отцовских обязанностей.



"Сердечные пожелания королю"

Фото: AP Photo/Ludovic Marin

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что новость о болезни Карла III шокировала и расстроила его. При этом политик уточнил, что недуг у монарха выявили на ранней стадии. Сунак выразил надежду на то, что король полностью выздоровеет. "Конечно, я регулярно с ним контактирую, и мы продолжим общаться в обычном режиме", – сказал глава британского правительства.

Лидеры иностранных государств также обратились к Карлу III со словами поддержки. Пожелание о скорейшем выздоровлении в своих соцсетях на английском языке опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал, что молится за монарха вместе с супругой.





Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля Сара и я посылаем наши сердечные пожелания королю Карлу III и наши молитвы за его хорошее здоровье.

Президент США Джо Байден рассказал о планах пообщаться с Карлом III по телефону, отметив, что обеспокоен его состоянием. Выздоровления королю Великобритании пожелал и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Кроме того, по данным СМИ, несмотря на конфликт с королевской семьей, герцог Сассекский, британский принц Гарри приедет на родину в ближайшие дни, чтобы повидаться с отцом.

Ранее сообщалось, что Карл III якобы собирается отречься от престола досрочно. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл допустил, что это может случиться в ближайшее десятилетие. По его словам, монарх разработал план, по которому королевские обязанности перейдут принцу Уильяму и его жене.

