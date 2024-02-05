Принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с Карлом III – СМИ

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Принц Гарри поедет в ближайшие дни в Великобританию, чтобы увидеться с королем Карлом III, у которого выявили рак, сообщает агентство PA.

По данным СМИ, герцог Сассекский поговорил со своим отцом о его болезни.

Премьер-министр Британии Риши Сунак, в свою очередь, пожелал монарху полного и скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что у короля Великобритании Карла III обнаружен рак. До этого монарха выписали из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты. Однако речь идет не о раке простаты, следует из заявления.

Глава государства приступил к лечению. На период курса процедур врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия, но король продолжит работать с официальными документами и исполнять государственные обязанности.

В середине января сообщалось, что королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Тогда подчеркивалось, что новообразование – доброкачественное.

Также в СМИ отмечалось, что Карл III собирается досрочно отречься от престола. По мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, 75-летний король сделает это в течение ближайшего десятилетия.

Он утверждает, что Карл разработал специальный план, согласно которому передаст бразды правления принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.