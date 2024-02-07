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Новости

07 февраля, 08:30

В мире

Новости мира: фермеры заблокировали 14 автомагистралей в Испании

Новости мира: фермеры заблокировали 14 автомагистралей в Испании

Новости мира: число жертв сильных лесных пожаров в Чили выросло до 131 человека

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Протесты фермеров начались в Испании. Они заблокировали по меньшей мере 14 автомагистралей страны. В результате Минсельхоз Испании пошел на уступки и объявил, что выделит в качестве помощи фермерам более 200 миллионов евро.

Число жертв сильнейших лесных пожаров в Чили выросло до 131 человека. По оценкам властей, уничтожены или повреждены более 14 тысяч домов. Столь стремительному распространению пожаров поспособствовала сухая погода, сильный ветер и низкая влажность.

Российские дипломаты на Дальнем Востоке не получали от японской стороны запросов о помощи в спасении попавших в ледяную ловушку косаток. Около 10 особей находятся в ней у побережья острова Хоккайдо. По мнению экспертов, чтобы спасти животных без серьезных для них последствий, есть еще несколько дней.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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