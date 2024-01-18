Канадец, обвинявший правительство в лесных пожарах, признался в 14 поджогах – СМИ

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Канадец Брайан Паре, обвинявший правительство страны в причастности к лесным пожарам, признал себя виновным в 14 поджогах леса, сообщает телеканал CNN.

По данным издания, в соцсетях Паре писал, что власти Канады намеренно устраивают пожары, чтобы убедить граждан в изменении климата. При этом позже он признался, что в период с мая по сентябрь 2022 года 13 раз устраивал поджог и еще один раз – поджог с пренебрежением к человеческой жизни. В результате действий злоумышленника сотням людей пришлось покинуть свои дома.

Известно, что один из пожаров, устроенных канадцем, привел к эвакуации около 400 человек в городе Шапаи в Квебеке. Самый крупный пожар, в котором признался Паре, уничтожил свыше 870 гектаров леса.

В начале сентября сообщалось, что площадь бушующих лесных пожаров в Канаде превысила 16 миллионов гектаров. На тот момент в стране фиксировалось 1 087 лесных пожаров, из которых 714 не контролируются, 158 удерживаются и 215 находятся под контролем. Из-за ситуации с пожарами жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу.

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