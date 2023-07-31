31 июля, 22:45Происшествия
Почти 7 тысяч человек эвакуировали в канадской провинции из-за лесного пожара
Целый город эвакуируют в канадской провинции Британской Колумбии из-за лесного пожара, который вышел из-под контроля. В безопасное место перевезут почти 7 тысяч человек.
Огонь пришел из Соединенных Штатов и охватил 900 гектаров земли. В данный момент на границе двух стран настоящая огненная стена. Спасатели пытаются отстоять территорию с обеих сторон, но пока это не удается.
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