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Новости

31 июля, 22:45

Происшествия

Почти 7 тысяч человек эвакуировали в канадской провинции из-за лесного пожара

Почти 7 тысяч человек эвакуировали в канадской провинции из-за лесного пожара

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Целый город эвакуируют в канадской провинции Британской Колумбии из-за лесного пожара, который вышел из-под контроля. В безопасное место перевезут почти 7 тысяч человек.

Огонь пришел из Соединенных Штатов и охватил 900 гектаров земли. В данный момент на границе двух стран настоящая огненная стена. Спасатели пытаются отстоять территорию с обеих сторон, но пока это не удается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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